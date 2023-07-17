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بايدن يدعو نتنياهو لعقد «اجتماع» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 09:50 مساء
بايدن يدعو نتنياهو لعقد «اجتماع» في الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة لعقد «اجتماع»، هو الأول منذ عودة نتنياهو إلى منصبه أواخر العام الماضي.

جاءت الدعوة في وقت تواصل فيه واشنطن الإعراب عن قلقها بشأن خطة حكومة نتنياهو المثيرة للجدل حول الإصلاح القضائي وزيادة التوسع الاستيطاني. كما أتت في اليوم نفسه الذي سيتوجه فيه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ إلى الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يلتقي بايدن في البيت الابيض، بحسب «فرانس برس».

وقال مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الإثنين، «دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتنياهو لعقد اجتماع في الولايات المتحدة قريبا. قبل رئيس الوزراء الدعوة وجرى الاتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأميركي بتنسيق تفاصيل الاجتماع».

محاكمة نتنياهو بتهم فساد 
تأتي الدعوة بينما تتمسك حكومة نتنياهو بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوض الديموقراطية في الدولة العبرية. وكان بايدن انتقد هذه الخطة.

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وأضاف البيان أنه خلال مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، بين الجانبين قام نتنياهو «بإطلاع الرئيس الأميركي على القانون الذي سيجري إقراره الأسبوع المقبل في البرلمان، وعزمه على محاولة الحصول على دعم شعبي واسع خلال فترة العطلة الصيفية حول بقية عملية (التشريع)». وأكد مكتب نتنياهو أن المحادثة الهاتفية بينهما كانت «طويلة وودية».

يترأس نتنياهو الذي أُعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، ائتلافاً يمينياً متشدّداً، وأدّى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ يناير، وكذلك، يحاكم رئيس الوزراء بتهم فساد ينفيها.

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