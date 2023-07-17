  • Alwasat News
Atwasat

البنتاغون يعلن نشر مقاتلات «إف-35» و«إف-16» وبارجة حربية في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 09:45 مساء
البنتاغون يعلن نشر مقاتلات «إف-35» و«إف-16» وبارجة حربية في الشرق الأوسط
مقاتلات «إف-35». (الإنترنت)
alwasat radio

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بنشر طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» و«إف-16» في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البارجة الحربية يو إس إس توماس هودنر، ردًا على الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز.

وقالت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ، الإثنين «ردًا على عدد من الأحداث المقلقة الأخيرة في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر المدمرة يو إس إس توماس هودنر ومقاتلات إف -35 ومقاتلات إف -16 في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية للدفاع عن المصالح الأميركية وحماية حرية الملاحة في المنطقة»، بحسب «سي إن إن بالعربية».

 الاستيلاء على سفن تجارية في مضيق هرمز وخليج عمان
وتأتي عمليات الانتشار بعد حادثين في وقت سابق من هذا الشهر حاولت فيهما سفن تابعة للبحرية الإيرانية الاستيلاء على سفن تجارية في مضيق هرمز وخليج عمان.

-  البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بـ«النووي» إلى الشرق الأوسط
-  تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

وقالت سينغ «في ضوء هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل الوزارة على زيادة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة»، كما دعت سينغ إيران إلى «الوقف الفوري لهذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم لأكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: مستعد للقاء مع الرئيس السوري
إردوغان: مستعد للقاء مع الرئيس السوري
مقاتلو «فاغنر» يصلون إلى أفريقيا الوسطى قبل استفتاء على الدستور في 30 يوليو
مقاتلو «فاغنر» يصلون إلى أفريقيا الوسطى قبل استفتاء على الدستور ...
نائب رئيس تايوان يحضر حفل تنصيب رئيس باراغواي ويتوقف في الولايات المتحدة
نائب رئيس تايوان يحضر حفل تنصيب رئيس باراغواي ويتوقف في الولايات ...
بوتين يعد بـ«الرد» على هجوم جسر القرم ويندد بـ«عمل إرهابي» أوكراني
بوتين يعد بـ«الرد» على هجوم جسر القرم ويندد بـ«عمل إرهابي» ...
مقتل طيار إثر تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا
مقتل طيار إثر تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
بايدن يدعو نتنياهو لعقد «اجتماع» في الولايات المتحدة
بايدن يدعو نتنياهو لعقد «اجتماع» في الولايات المتحدة...
البنتاغون يعلن نشر مقاتلات «إف-35» و«إف-16» وبارجة حربية في الشرق الأوسط
البنتاغون يعلن نشر مقاتلات «إف-35» و«إف-16» وبارجة حربية في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
مقتل طيار إثر تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا
مقتل طيار إثر تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا...
بوتين يعد بـ«الرد» على هجوم جسر القرم ويندد بـ«عمل إرهابي» أوكراني
بوتين يعد بـ«الرد» على هجوم جسر القرم ويندد بـ«عمل إرهابي» ......
المزيد