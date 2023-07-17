البنتاغون يعلن نشر مقاتلات «إف-35» و«إف-16» وبارجة حربية في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بنشر طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» و«إف-16» في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البارجة الحربية يو إس إس توماس هودنر، ردًا على الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز.

وقالت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ، الإثنين «ردًا على عدد من الأحداث المقلقة الأخيرة في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر المدمرة يو إس إس توماس هودنر ومقاتلات إف -35 ومقاتلات إف -16 في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية للدفاع عن المصالح الأميركية وحماية حرية الملاحة في المنطقة»، بحسب «سي إن إن بالعربية».

الاستيلاء على سفن تجارية في مضيق هرمز وخليج عمان

وتأتي عمليات الانتشار بعد حادثين في وقت سابق من هذا الشهر حاولت فيهما سفن تابعة للبحرية الإيرانية الاستيلاء على سفن تجارية في مضيق هرمز وخليج عمان.

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وقالت سينغ «في ضوء هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل الوزارة على زيادة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة»، كما دعت سينغ إيران إلى «الوقف الفوري لهذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم لأكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية».