إردوغان: مستعد للقاء مع الرئيس السوري

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، إنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه رأى أن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كشرط مسبق لإجراء محادثات «غير مقبول»، وفق وكالة رويترز.

وتركيا أكبر حليف عسكري وسياسي للمعارضة السورية التي تسيطر على آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سورية. وأقامت أنقرة عشرات القواعد ونشرت آلاف الجنود في شمال سورية، مما حال دون استعادة الجيش السوري المدعوم من روسيا السيطرة على المنطقة.



إردوغان: تركيا لم «تغلق الباب» أمام محادثات مع الحكومة السورية

وقال إردوغان للصحفيين في إسطنبول قبل مغادرته في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للسعودية وقطر والإمارات إن تركيا لم «تغلق الباب» أبدا أمام المحادثات مع الحكومة السورية. وأضاف «يمكننا عقد قمة رباعية (مع سورية وروسيا وإيران) وأنا منفتح أيضا على لقاء مع الأسد. ما يهم هنا هو نهجهم تجاهنا». وقال إن شرط دمشق بانسحاب كامل القوات التركية قبل عقد هذا الاجتماع «غير مقبول».

وقال إردوغان هذا العام لأول مرة، إنه ربما يلتقي بالرئيس السوري ضمن عملية سلام جديدة، لكن الأسد قال في مارس إنه لا جدوى من الاجتماع حتى تنهي تركيا «الاحتلال غير الشرعي». وأضاف إردوغان «نحارب الإرهاب هناك. كيف يمكننا الانسحاب بينما تتعرض بلادنا لتهديد مستمر من الإرهابيين على حدودنا... نتوقع نهجا عادلا».

وكان أعلى مستوى للمحادثات بين البلدين، عندما التقى وزيرا الدفاع أواخر العام الماضي، ويمتد الخلاف بين حكومتيهما منذ 2011 عندما وصلت انتفاضات الربيع العربي إلى سورية وأغرقت البلاد في الحرب. والتقى وزيرا خارجية البلدين في موسكو في مايو قبل الانتخابات التركية في إطار محادثات أشرفت عليها روسيا.