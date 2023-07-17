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السويد تقدّم خطة بـ522 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 03:14 مساء
السويد تقدّم خطة بـ522 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا
طفل أوكراني يثير وسط الركام. (الإنترنت)
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قدّمت الحكومة السويدية الإثنين، خطّةً على عدة سنوات لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا، بقيمة ستة مليارات كرونة (ما يعادل نحو 522 مليون يورو)، بهدف الانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير التجارة الخارجية والمساعدات الدولية يوهان فورسيل، خلال مؤتمر صحفي، أن 6 مليارات كرونة ستمنح لأوكرانيا في إطار «استراتيجية تاريخية».

وستكون أوكرانيا هذا العام، الدولة الأولى المستفيدة من المساعدات السويدية.

وقال فورسيل إن هذا الرقم لا يشكلّ سوى مبلغ أولي والمبلغ النهائي سيرتفع تدريجيًا.

والهدف هو استعمال هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تشجيع التبادل التجاري
وأضاف فورسيل «طموحنا ليس أن نعيد إعمار ما كان موجودًا بل بناء شيء جديد.. أكثر خضرة»، مشيرًا إلى أنّ هذه كانت رغبة أوكرانيا أيضًا.

وستستثمر الأموال في البنى التحتية، كالمرافق الصحية والتعليمية، كما ستعزز وصول أوكرانيا إلى الطاقة المتجددة من خلال هذه الاستراتيجية.

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الفكرة أيضًا تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وفي الداخل الأوكراني كذلك من خلال تحفيز ريادة الأعمال ومحاربة الفساد والعمل من أجل مزيد من الشفافية.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أعلنت السويد عن 4,7 مليار كرونة للمساعدة المدنية والإنسانية، بالإضافة إلى نحو 17 مليار كرونة للمساعدات العسكرية.

واشار فورسيل إلى أنّ «المتوسّط السنوي لهذه الخطة هو أعلى بكثير من ذاك الذي كنًا نقدّمه في الحقبة الماضية لأفغانستان».

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