إردوغان واثق من رغبة بوتين في استمرار اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الإثنين ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعيد إعلان الكرملين أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته رسميا مساء اليوم بات في حكم المنتهي، وفق وكالة فرانس برس.

وقال إردوغان «أعتقد أنه على رغم تصريحات اليوم، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق» الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، بعد ساعات من اتهام أوكرانيا بقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تعليق المشاركة في الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليس له أي علاقة بتفجير الجسر، كما نقلت وكالة «رويترز».

وقال إن الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق الحبوب لم يجر الوفاء به، وبالتالي قررت موسكو تعليق المشاركة به، وأضاف: «مدة سريان الاتفاق تنتهي اليوم الإثنين، وسوف تعود روسيا إلى الاتفاق حينما يجرى الوفاء بالجزء المتعلق بها».

ودعت الحكومة الألمانية روسيا، اليوم الإثنين، إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال الناطقة باسم الحكومة كريستيان هوفمان للصحفيين «نواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب»، مشيرة إلى أن «النزاع لا يجب أن يجرى خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب».