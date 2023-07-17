ألمانيا تدعو روسيا لتمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الحكومة الألمانية روسيا، اليوم الإثنين، إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما اعتبرها الكرملين في حكم المنتهية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.

وقال الناطقة باسم الحكومة كريستيان هوفمان للصحفيين «نواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب»، مشيرة إلى أن «النزاع لا يجب أن يجرى خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب».

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، بعد ساعات من اتهام أوكرانيا بقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تعليق المشاركة في الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليس له أي علاقة بتفجير الجسر، كما نقلت وكالة «رويترز».

وقال إن الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق الحبوب لم يجر الوفاء به، وبالتالي قررت موسكو تعليق المشاركة به، وأضاف: «مدة سريان الاتفاق تنتهي اليوم الإثنين، وسوف تعود روسيا إلى الاتفاق حينما يجرى الوفاء بالجزء المتعلق بها».