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روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب بعد الهجوم على جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 17 يوليو 2023, 12:06 مساء
روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب بعد الهجوم على جسر القرم
جسر القرم بعد التفجير. (رويترز)
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أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد ساعات من اتهام أوكرانيا بقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تعليق المشاركة في الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليس له أي علاقة بتفجير الجسر، كما نقلت وكالة «رويترز».

وقال إن الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق الحبوب لم يجر الوفاء به، وبالتالي قررت موسكو تعليق المشاركة به، وأضاف: «مدة سريان الاتفاق تنتهي اليوم الإثنين، وسوف تعود روسيا إلى الاتفاق حينما يجرى الوفاء بالجزء المتعلق بها».

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وأعلنت روسيا، في وقت مبكرة من اليوم الإثنين، مقتل اثنين وإصابة آخر في الهجوم الذي اعتبرته إرهابيا وحملت أوكرانيا مسؤوليته.

واعتبر الجيش الأوكراني من جانبه أن الهجوم نوع من الاستفزاز من جانب روسيا نفسها، لكن وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مصادر مجهولة قولها إن جهاز الأمن الأوكراني وراء التفجير.

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