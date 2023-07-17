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موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 07:15 صباحا
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
رجل يحمي نفسه من أشعة الشمس أمام لافتة «مرحبا بكم في لاس فيغاس»، 14 يوليو 2023، (ا ف ب)
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استيقظ أكثر من 80 مليون أميركي على تحذيرات أو توصيات بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أمس الأحد، من «موجة حر واسعة النطاق وشديدة الوطأة» في قسم كبير من غرب البلاد وجنوبها، مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين السكان، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الهيئة في تقرير «من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية على نطاق واسع، فضلا عن درجات حرارة دنيا يومية تحطم المستويات القياسية في أجزاء من الجنوب الغربي، على طول ساحل الخليج الغربي، وفي جنوب فلوريدا».

ارتفاع درجات الحرارة في مدن أميركية
وطُلب من سكان مدينة هيوستن بولاية تكساس الحد من استعمال الكهرباء من الساعة الثانية عصرا وحتى العاشرة مساء من السبت إلى الإثنين، في محاولة للتخفيف من ارتفاع الطلب.

بدورهم، شهد سكان جنوب كاليفورنيا السبت درجات حرارة تراوحت في ذروتها بين 41 و43 درجة مئوية، وهم يستعدون ليوم ثان من القيظ إذ يُتوقع أن تبلغ درجات الحرارة الأحد 46 درجة في أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وعصر السبت، وصلت الحرارة إلى 51 درجة في وادي الموت الشهير في كاليفورنيا، وهو أحد أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض، ويُتوقع أن ترتفع الأحد إلى 54 درجة.

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