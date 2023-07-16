شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأحد بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وشهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي، هطول أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة وكذلك فيضان سد كبير، بحسب «يورو نيوز».

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، أن 37 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وفُقِد تسعة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه. ويحاول المسعفون الوصول إلى أكثر من عشر سيارات محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترًا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

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وجرى إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق السبت، وانتشال تسع جثث من الموقع حتى الآن، بينما يعمل غواصون في الموقع للوصول إلى مزيد من الناس، بحسب الداخلية، وقال والد أحد المفقودين في النفق ليونهاب «لم يعد لديّ أمل ولكن لا يمكنني مغادرة المكان»، وأضاف «قلبي ينفطر عند التفكير في الألم الذي شعر به ابني في الماء البارد».

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سيلًا من المياه فاض من نهر قريب واندفع باتجاه النفق ورجال إنقاذ يستخدمون قوارب للوصول إلى الضحايا بداخله.

خطر «جسيم»

عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يقوم حاليًا برحلة في الخارج، اجتماعًا طارئًا مع مساعديه لمناقشة تحرك الحكومة في مواجهة الأحوال الجوية السيئة والفيضانات، كما أعلن مكتبه.

قبل ذلك، أمر رئيس الوزراء هان دوك-سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة للحد قدر الإمكان من عدد الضحايا. ويتحدر معظم الضحايا من مقاطعة غيونغسانغ الشمالية، وهي منطقة جبلية شهدت العدد الأكبر من حوادث انزلاق التربة التي غمرت بيوتًا بسكانها المحاصرين في داخلها، وقالت وزارة الداخلية إن بعض المفقودين جرفتهم مياه نهر فاض في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

استمرار هطول الأمطار

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء، وحذرت من أن الأحوال الجوية تشكل خطرًا «جسيمًا» وحثت السكان على «الامتناع عن الخروج من المنزل».

وتشهد كوريا الجنوبية باستمرار فيضانات خلال موسم الأمطار الصيفية لكن البلاد عادة ما تكون مستعدة بشكل جيد ويبقى عدد الضحايا منخفضًا نسبيًا.

وشهدت البلاد العام الماضي أيضًا أمطارًا غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل 11 شخصًا. وقالت الحكومة حينذاك إن الأمطار في 2022 كانت الأغزر منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في سيول قبل 115 عامًا، ونسبت الظروف القصوى إلى تغيُّر المناخ.