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أوكرانيا: قواتنا في موقع دفاعي قرب كوبيانسك بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 04:18 مساء
أوكرانيا: قواتنا في موقع دفاعي قرب كوبيانسك بشرق البلاد
جنود أوكرانيون خلال المواجهات مع الروس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها في موقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك في شرق البلاد.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار «مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي»، مضيفة أن «معارك شرسة تقع والمواقع تتغير مرارا في اليوم الواحد»، بحسب «فرانس برس».

 تقدم قرب مدينة باخموت 
وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق الأحد، أنها تحرز تقدمًا قرب مدينة باخموت في شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

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وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تلغرام «نحرز تقدمًا تدريجيًا في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا لأن العدو يهاجم».

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لدى جيشه «مخزونًا كافيًا» من القنابل العنقودية، متوعدًا باستخدامها على الجبهة في أوكرانيا في حال استعملت كييف هذه الأسلحة التي تسلمتها من الولايات المتحدة.

 مئات العبوات الناسفة الصغيرة
ويمكن لهذه الأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظل في الأرض دون أن تنفجر، ما يشكل خطرًا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1» التلفزيونية العامة بثت الأحد «في روسيا، هناك مخزون كاف من القنابل العنقودية المختلفة الأنواع». وأضاف «حتى الآن، لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم أننا واجهنا نقصًا معروفًا في الذخائر في وقت ما».

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