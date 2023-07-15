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24 قتيلاً وعشرة مفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 08:13 مساء
24 قتيلاً وعشرة مفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية (شاهد)
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في منزل دمرته الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في يتشيون في كوريا الجنوبية. (أ ف ب)
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قُتل 24 شخصاً وفُقد عشرة آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، فيما طُلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود. 

في غضون ثلاثة أيام، شهدت مناطق عدة أمطاراً غزيرة فغمرتها المياه، وأشارت تقارير إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة، بحسب «فرانس برس». 

 أوامر بالإخلاء
وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان (وسط) أوامر بالإخلاء في وقت مبكر السبت، بينما بدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة. 

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ولقي عدد من الضحايا حتفهم  جراء انزلاقات تربة وانهيار مبانٍ بسبب الأمطار الغزيرة. وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما السيول في وادٍ في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية. 

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات «كاي تي اكس» السريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية، بحسب شركة السكك الحديد الوطنية.

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