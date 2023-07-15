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تاياني: اجتماع مع الزعماء الأفارقة 23 يوليو الجاري لمواجهة الاتجار في البشر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 01:38 مساء
تاياني: اجتماع مع الزعماء الأفارقة 23 يوليو الجاري لمواجهة الاتجار في البشر
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. (آكي)
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تنظيم اجتماع مع الزعماء الأفارقة 23 يوليو الجاري، لمواجهة الاتجار في البشر، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. 

هزيمة تجار البشر
وقال على هامش حدث «إستراتيجية جديدة للبحر المتوسط»: «في 23 يوليو، تنظم الحكومة الإيطالية اجتماعاً مع رؤساء دول وحكومات من أفريقيا وخارجها، لدراسة إستراتيجية مشتركة لهزيمة مهربي البشر. يجب أن نعمل بجد لهزيمة تجار البشر، مع اتخاذ إجراءات قوية، لنمو القارة الأفريقية».

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على الحاجة إلى صياغة «رؤية إستراتيجية تشمل إيطاليا على أنها فاعل رئيسي».

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