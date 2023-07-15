الأمم المتحدة عن شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود: «غير مقبولة»

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من «الشروط غير المقبولة» التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر «باب الهوى» الحدودي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، حسب ما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التابع للأمم المتحدة، في هذه الوثيقة التي أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة، إن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية، والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسورية، «تحتوي على شرطين غير مقبولين». وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات «مصنفة إرهابية»، وكذلك حيال «الإشراف» على عملياته من قِبل منظمات أخرى.

في وقت سابق، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى». وأضاف: «نتشاور مع شركاء مختلفين، ونبحث في الشروط الواردة في رسالة السلطات السورية».

انتهاء مفعول آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سورية

أعلنت دمشق، الخميس، أنها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر «باب الهوى» الحدودي بين تركيا وسورية ستة أشهر في إيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد. جاء هذا الإعلان بعد انتهاء مفعول آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سورية عبر هذا المعبر، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن من دمشق.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في الاتفاق على تمديد الآليّة جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو)، لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة تسعة أشهر. وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى «بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة». كذلك تطلب إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، وتشير إلى أن الأمم المتحدة «يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سورية».

وقال ستيفان دوجاريك: «يجب درس هذه الأمور بعناية»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفعول الآلية. وأكد أن «المبادئ التي نسترشد بها في سورية وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل، والحياد، وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية».