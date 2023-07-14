البنتاغون: مجموعة فاغنر لم تعد تشارك بشكل كبير في المعارك بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس، بعد أسبوعين على التمرد الفاشل لمقاتلي فاغنر، أن مرتزقة المجموعة الروسية لم يعودوا يشاركون «بشكل كبير» في العمليات القتالية في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي، «في هذه المرحلة لا نرى قوات فاغنر تشارك بشكل كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا».

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن «غالبية» مقاتلي المجموعة ما زالوا في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وحاولت مجموعة فاغنر التي لعبت دورا اساسيا في الغزو الروسي لأوكرانيا، في نهاية يونيو الماضي، الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية في تمرد خاطف.

«إنقاذ فاغنر من عملية تفكيك»

وأكد رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، أن انتفاضته لم تكن تهدف إلى إطاحة السلطة بل إلى إنقاذ فاغنر من عملية تفكيك لهيئة الأركان العامة الروسية، التي يتهمها بعدم الكفاءة في النزاع في أوكرانيا.

وانتهى التمرد مساء 24 يونيو، باتفاق ينص على رحيل بريغوجين إلى بيلاروس.

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وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقاتلي المجموعة الانضمام إلى القوات النظامية أو التوجه إلى بيلاروس أو العودة إلى الحياة المدنية.

وأعلن الجيش الروسي الأربعاء، أنه تلقى من مجموعة فاغنر أكثر من ألفي قطعة عتاد عسكري و2500 طن من الذخيرة وعشرين ألف قطعة سلاح صغير.

وكان بريغوجين وافق على تسليم القوات الروسية النظامية أسلحة رجاله بعد التخلي عن تمرده.

ومنذ فشل هذا التمرد، تحدثت شائعات غير مؤكدة في أجواء غموض السلطة الروسية عن تغييرات داخل القيادة العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بالجنرال سيرغي سوروفكين الذي كان حليفًا لفاغنر لفترة طويلة.