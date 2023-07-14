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سورية تفتح معبرا رئيسيا للمساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 07:26 صباحا
سورية تفتح معبرا رئيسيا للمساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة
معبر باب الهوى بين تركيا وسورية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بلاده ستسمح بعبور المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا إلى مناطق لا تسيطر عليها دمشق في شمال غرب البلاد، والمغلق منذ الإثنين بعد عدم تمديد آلية إدخالها.

وقال صباغ للصحفيين في نيويورك إن دمشق «اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف المندوب أن المساعدات ستدخل من المعبر إلى المدنيين المحتاجين إليها شمال غرب سورية، «بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من» أمس الخميس.

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