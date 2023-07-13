بوتين: تأثير الصواريخ الغربية في النزاع في أوكرانيا «غير حاسم»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الصواريخ الغربية التي تتلقاها كييف لم تغير بشكل جذري مسار القتال في ساحة المعركة في أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: «نعم تتسبب بأضرار لكن لا شيء حاسم يحدث في مناطق القتال حيث استُخدمت (هذه الصواريخ). الأمر نفسه ينطبق على الدبابات الأجنبية الصنع».

- بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قد خسر الحرب» في أوكرانيا في ظل معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال: «بوتين خسر الحرب»، مضيفا: «يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».