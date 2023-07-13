بايدن يؤكد جديته بشأن تبادل الأسرى لتحرير صحفي أميركي مسجون في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، تصميمه على بذل «كل ما في وسعه» لتحرير مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الصحفي الأميركي المسجون في روسيا منذ أكثر من مئة يوم إيفان غيرشكوفيتش، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في هلسنكي «أنا جاد في ما يتعلق بتبادل الأسرى. أنا مصمم على بذل كل ما في وسعي لتحرير الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في روسيا أو في أي مكان آخر. وهذه العملية مستمرة».

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وسبق أن طلب بايدن في مارس الماضي من روسيا، إطلاق الصحفي في وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، الصحفي والذي أوقف في روسيا بتهمة «التجسس»، وذلك بعدما طلب منه الصحفيون تعليقا على هذه القضية.