بايدن يستبعد أن يستخدم بوتين السلاح النووي في الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن يستخدم نظيره الروسي فلاديمير بوتين السلاح النووي، وذلك بعد تهديدات جديدة لموسكو مرتبطة باحتمال تسليم الغرب مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي «لا أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا ... بأن يستخدم بوتين السلاح النووي. لم يقلها الغرب فقط، بل أيضا الصين وبقية العالم: لا تلجأوا إلى ذلك الخيار».

- بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

واعتبر بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قد خسر الحرب» في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية، مضيفًا: «يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا».