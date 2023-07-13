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غياب وزير الخارجية الصيني عن اجتماع وزراء خارجية «أسيان» بشكل مفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 05:33 مساء
غياب وزير الخارجية الصيني عن اجتماع وزراء خارجية «أسيان» بشكل مفاجئ
وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ. (الإنترنت)
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يغيب وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، عن اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» بشكل مفاجئ، حيث سيمثل الصين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي بدلا من وزير الخارجية تشين غانغ الذي انسحب لـ«أسباب صحية»، على ما ذكرت وزارته، بينما تأكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين. 

ويجتمع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» مع نظرائهم الصيني والياباني والكوري الجنوبي الخميس لمناقشة عدد من القضايا على رأسها النزاعات في بحر الصين الجنوبي والتعاون الاقتصادي، وتجتمع دول الرابطة التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وتايلاند وكمبوديا وفيتنام ولاوس والفيليبين وبورما التي تتولى رئاستها هذا العام، مع بكين وطوكيو وسول في إطار «آسيان زائد ثلاثة».

ممر مائي استراتيجي تطالب الصين بالسيادة عليه
ورأى أليكسيوس جيمادو الأستاذ في جامعة «بيليتا هارابان» في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أن الأولوية ستكون للمناقشات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وهو ممر مائي استراتيجي تطالب الصين بالسيادة عليه كاملا تقريبا بينما لعدد من الدول الأخرى الأعضاء في آسيان مطالب فيه، وبحر الصين الجنوبي طريق شحن مهم لسلاسل التوريد من طوكيو وسول ويضم كذلك ثروات نفطية وغازية.

وتشعر القوى الغربية والآسيوية بالقلق من تعزز وضع بكين في المنطقة حيث تضغط على جزيرة تايوان الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي وواجهت سفنها حوادث مع سفن دول أخرى.

بينما قال تيوكو رزاسياه خبير العلاقات الدولية في جامعة «بادجادجاران» في إندونيسيا، إن الممثلين سيتناولون أيضا الأزمة في بورما التي تمزقها أعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي قبل أكثر من عامين، مضيفا: أن الأعضاء منقسمون بشأن هذه القضية موضحا أن لـ«اليابان وكوريا الجنوبية مصلحة كبيرة في منع بورما من الانضمام إلى فلك الصين»،  وأنشئت رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1997 لتطوير علاقات اقتصادية أفضل بين دول جنوب شرق آسيا وقوى شرق آسيا. 

وفي الاجتماعات الأخيرة للمجموعة، ناقش المشاركون سبل تحسين التعاون في مجال الصحة والتعافي الاقتصادي بعد وباء «كوفيد-19» من أجل جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدا من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

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