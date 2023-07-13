  • Alwasat News
Atwasat

مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 11:37 صباحا
مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند
زعيم حزب «السير قدما» بيتا ليمجارونرات خلال تجمع في العاصمة التايلاندية بانكوك، 9 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ مجلسا النواب والشيوخ في بانكوك، الخميس، جلسة مشتركة لاختيار رئيس للحكومة في تايلاند، يتوقع أن تكون طويلة وسيقدم النائب التقدمي بيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات التشريعية خلالها ترشحه للمنصب.

ويتوقع أن يجرى التصويت بعد ظهر الخميس. وقال بيتا ليمجارونرات المرشح الوحيد المعلن للمنصب حتى الآن، لصحفيين عند وصوله إلى البرلمان: «أنا واثق من أنني أستطيع العمل بكل قدراتي لتلبية آمال الشعب والدعم الذي قدموه لي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبحث تايلاند المنقسمة حول مكانة الملك والجيش في المجتمع، عن رئيس جديد للحكومة بعد نحو عقد من حكم عسكري شهد تقلص الحريات الأساسية وركود النمو الاقتصادي.

اتهامات بحق المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة في تايلاند
وحقق حزب بيتا «السير قدما» فوزا كبيرا في الانتخابات وحصل على 14 مليون صوت على أساس برنامج قطيعة مع الحكم السابق يلبي تطلعات التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 2020. لكن التناوب المطلوب يواجه عقبة دستور مؤيد للجيش الذي صاغ مسودته.

وقد يؤدي جمود في الوضع إلى تكرار التظاهرات الهائلة التي جرت من قبل بينما تغذي تدخلات الجيش والقضاء دوامة الأزمات السياسية. واتهم المرشح الشاب (42 عاما)، الأربعاء، في قضيتين منفصلتين تتعلق واحدة بمخالفات والثانية بالرغبة في «إطاحة» النظام الملكي. وطالب رئيس اللجنة الانتخابية الذي قاد أحد التحقيقين، بتعليق مهامه النيابية.

ويرى حزبه أنها اتهامات دوافعها سياسية لكنها قد تفضي إلى حكم بالسجن على بيتا والإبعاد من الحياة السياسية لمدة 20 عاما. وسيكون على بيتا الذي يلقى تأييد الجيل الشاب أن يتعامل مع مقاومة مجلس الشيوخ والإجراءات القانونية التي تهدده.

رغم دعم ائتلاف الغالبية في مجلس النواب (312 نائبا من أصل 500)، لا يملك المرشح ضمانة للوصول إلى السلطة ونجاحه مرهون بأصوات نحو 60 من أعضاء مجلس الشيوخ (من أصل 250) المعينين من الجيش ويعتبرون برنامج حزبه متطرفا.

ومن نقاط الخلاف إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الذي يعد من أكثر التشريعات قسوة في العالم. ويرفض المعسكر المحافظ أي تعديل للنص باسم وضع الملك الذي لا يمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي ينتقد «فيتو» موسكو بشأن آلية إدخال المساعدات لسورية
الاتحاد الأوروبي ينتقد «فيتو» موسكو بشأن آلية إدخال المساعدات ...
مقتل شخص في قصف على كييف.. وأوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخين
مقتل شخص في قصف على كييف.. وأوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية ...
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا ...
واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر «لاتشين» الحيوي
واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر «لاتشين» الحيوي
مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند
مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
الكرملين: بوتين يتوجّه بكلمة إلى الأمة قريبا
الكرملين: بوتين يتوجّه بكلمة إلى الأمة قريبا...
المزيد
المستشار الألماني يكشف استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين
المستشار الألماني يكشف استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين...
مقتل شخص واحد على الأقل في قصف ليلي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف
مقتل شخص واحد على الأقل في قصف ليلي استهدف العاصمة ......
بايدن يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية على هامش قمة «ناتو»
بايدن يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية على هامش قمة «ناتو»...
مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند
مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند...
واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر «لاتشين» الحيوي
واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر «لاتشين» الحيوي...
المزيد