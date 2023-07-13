مجلسا النواب والشيوخ يجتمعان لاختيار رئيس وزراء في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مجلسا النواب والشيوخ في بانكوك، الخميس، جلسة مشتركة لاختيار رئيس للحكومة في تايلاند، يتوقع أن تكون طويلة وسيقدم النائب التقدمي بيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات التشريعية خلالها ترشحه للمنصب.

ويتوقع أن يجرى التصويت بعد ظهر الخميس. وقال بيتا ليمجارونرات المرشح الوحيد المعلن للمنصب حتى الآن، لصحفيين عند وصوله إلى البرلمان: «أنا واثق من أنني أستطيع العمل بكل قدراتي لتلبية آمال الشعب والدعم الذي قدموه لي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبحث تايلاند المنقسمة حول مكانة الملك والجيش في المجتمع، عن رئيس جديد للحكومة بعد نحو عقد من حكم عسكري شهد تقلص الحريات الأساسية وركود النمو الاقتصادي.

اتهامات بحق المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة في تايلاند

وحقق حزب بيتا «السير قدما» فوزا كبيرا في الانتخابات وحصل على 14 مليون صوت على أساس برنامج قطيعة مع الحكم السابق يلبي تطلعات التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 2020. لكن التناوب المطلوب يواجه عقبة دستور مؤيد للجيش الذي صاغ مسودته.

وقد يؤدي جمود في الوضع إلى تكرار التظاهرات الهائلة التي جرت من قبل بينما تغذي تدخلات الجيش والقضاء دوامة الأزمات السياسية. واتهم المرشح الشاب (42 عاما)، الأربعاء، في قضيتين منفصلتين تتعلق واحدة بمخالفات والثانية بالرغبة في «إطاحة» النظام الملكي. وطالب رئيس اللجنة الانتخابية الذي قاد أحد التحقيقين، بتعليق مهامه النيابية.

ويرى حزبه أنها اتهامات دوافعها سياسية لكنها قد تفضي إلى حكم بالسجن على بيتا والإبعاد من الحياة السياسية لمدة 20 عاما. وسيكون على بيتا الذي يلقى تأييد الجيل الشاب أن يتعامل مع مقاومة مجلس الشيوخ والإجراءات القانونية التي تهدده.

رغم دعم ائتلاف الغالبية في مجلس النواب (312 نائبا من أصل 500)، لا يملك المرشح ضمانة للوصول إلى السلطة ونجاحه مرهون بأصوات نحو 60 من أعضاء مجلس الشيوخ (من أصل 250) المعينين من الجيش ويعتبرون برنامج حزبه متطرفا.

ومن نقاط الخلاف إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الذي يعد من أكثر التشريعات قسوة في العالم. ويرفض المعسكر المحافظ أي تعديل للنص باسم وضع الملك الذي لا يمس.