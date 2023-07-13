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الاتحاد الأوروبي ينتقد «فيتو» موسكو بشأن آلية إدخال المساعدات لسورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 12:00 صباحا
الاتحاد الأوروبي ينتقد «فيتو» موسكو بشأن آلية إدخال المساعدات لسورية
علم الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية)
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انتقد الاتحاد الأوروبي وفرنسا، اليوم الأربعاء، روسيا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمنع صدور قرار يمدّد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود، وفق وكالة «فرانس برس».

ويغلق الفيتو، بشكل موقت على الأقل، ممرًا لمساعدات حيوية لملايين القاطنين في شمال غرب سورية في مناطق لا تخضع لسيطرة دمشق.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان وقعه مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز ليناركيتش أن «وقف المساعدة عبر الحدود سيعني خسارة خط التموين الوحيد الذي يعتمد عليه أكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون في شمال غرب سورية، بينهم ما يناهز ثلاثة ملايين نازح». ودعا البيان الأوروبي «روسيا الاتحادية إلى عدم مفاقمة معاناة ملايين السوريين بشكل مجاني»، منتقدا ما اعتبره «تسييس المساعدة الإنسانية». 

انتقاد فرنسي للفيتو الروسي
وكانت فرنسا أعربت في وقت سابق، الأربعاء، عن «أسفها» للفيتو الروسي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن «فرنسا تأسف للفيتو الروسي ضد هذا القرار». وأوضحت أن «هذا الموقف يؤكد عزلة روسيا المتزايدة في كل المحافل الدولية».

وأضافت أن «المساعدات الإنسانية عبر الحدود حيوية لملايين السوريين»، معتبرةً أن «لا بديل اليوم لإيصال المساعدات لأكثر من 4,5 ملايين شخص». وأكدت أن «فرنسا تؤيد بالتالي استمرار هذه الآلية العابرة للحدود» و«تدعو جميع أعضاء مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياتهم» في هذا الملف.

ويحاول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي منذ أيام التوصل إلى تسوية لتمديد العمل بهذه الآلية التي تسمح بنقل المساعدات الإنسانية، من غذاء وماء ودواء، لسكان شمال غرب سورية، من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، دون إذن من دمشق. وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وغالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي بعد زلزال فبراير، بتمديد الآلية لمدة سنة على الأقل.

واقترحت سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، تسوية مدتها تسعة أشهر، لكن روسيا، حليفة دمشق، استخدمت الثلاثاء الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور القرار الذي أيدته 13 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

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