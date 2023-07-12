زيلينسكي: أوكرانيا لن تقبل بوضع «مجمد» مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس، إن أوكرانيا لن تقبل بـ«تجميد» الجبهة مع القوات الروسية وتعتزم استعادة كل أراضيها المحتلة.

وصرح زيلينسكي، «نريد استعادة أراضينا واستعادة الأمن على أراضينا وإعادة الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة البلاد»، و«معاقبة روسيا على كل جرائمها»، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف «هذا ما نريده، الانتصار» و«صراع مجمّد ليس انتصارا».

بايدن: بوتين توقع انكسار (ناتو)

من جهته، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابًا، اليوم الأربعاء، أمام حشد في فيلنيوس التزم فيه عدم تخلي الغرب عن أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. وقال في باحة جامعة فيلنيوس «لن نتردد» في دعم أوكرانيا. مشيرًا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يتوقع أن «ينكسر» حلف شمال الأطلسي (ناتو) لكنه «أخطأ في ظنه».