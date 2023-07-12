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بايدن يلتزم في خطاب من فيلنيوس عدم التخلي عن دعم أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 07:41 مساء
بايدن يلتزم في خطاب من فيلنيوس عدم التخلي عن دعم أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابا أمام حشد في باحة جامعة فيلنيوس الليتوانية، 12 يوليو 2023. (أ ف ب)
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ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا، اليوم الأربعاء، أمام حشد في فيلنيوس التزم فيه عدم تخلي الغرب عن أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

وقال في باحة جامعة فيلنيوس «لن نتردد» في دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يتوقع أن «ينكسر» حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه «أخطأ في ظنه»، وفق وكالة فرانس برس.

تعهدات قمة حلف ناتو في فيلنيوس
ويقدم أعضاء مجموعة السبع، خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وردا على ذلك، اعتبر الكرملين أن الضمانات الأمنية من القوى الغربية ستؤدي إلى «تقويض أمن روسيا وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات».

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