بايدن لزيلينسكي: شجاعة أوكرانيا مثال يحتذى «للعالم أجمع»

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس الأربعاء بالشجاعة «المذهلة» التي برهنت عنها أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، مؤكدًا أن الشعب الأوكراني قدم مثالًا يُحتذى «للعالم أجمع».

وقال بايدن لزيلينسكي في اجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «أنتم تقدمون مثالًا للعالم أجمع عندما يتعلق الأمر بالشجاعة الحقة ليس أنتم فقط الموجودون هنا، بل أيضًا شعبكم، أبناؤكم، بناتكم، أزواجكم، زوجاتكم، أصدقاؤكم. أنتم رائعون»، وفق «فرانس برس».

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن التعهدات التي قطعتها مجموعة السبع لبلاده بتوفير دعم طويل الأمد لمساعدتها على إلحاق الهزيمة بروسيا تشكل «انتصارًا أمنيًا كبيرًا» لكييف.

وقال زيلينسكي بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إن «الوفد الأوكراني يحمل إلى الديار انتصارًا أمنيًا كبيرًا لأوكرانيا، لبلادنا، لشعبنا، لأطفالنا»، بحسب «فرانس برس».

دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا

تعهدت مجموعة السبع في فيلنيوس الأربعاء تقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي ومنع موسكو من الاعتداء عليها في المستقبل، في خطوة رأت كييف أنها تقربها من الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب ولا تمثل بأي حال من الأحوال بديلًا عن هذه العضوية.

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وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان «سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محددة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع أي عدوان روسي في المستقبل».

«سريعة ومستمرة»

وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات اليوم الثاني والأخير لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنه «في حال شنت روسيا هجومًا مسلحًا في المستقبل نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها».

وقدمت الدول الصناعية السبع الكبرى هذه التعهدات لكييف بعد مرور 18 شهرًا تقريبًا على بدء الغزو الروسي لأراضيها. وإذا كانت هذه التعهدات أثارت في الحال غضب موسكو، فهي لم تمحُ خيبة الأمل التي منيت بها كييف بعد فشلها في انتزاع جدول زمني محدد لانضمامها إلى الحلف.