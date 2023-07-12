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اليوم.. تصويت في الأمم المتحدة حول قرار باكستاني بشأن الكراهية الدينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 10:57 صباحا
اليوم.. تصويت في الأمم المتحدة حول قرار باكستاني بشأن الكراهية الدينية
صالة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، 12 مايو 2022، (ا ف ب)
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يجرى تصويت داخل الأمم المتحدة على مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق نسخ من القرآن الكريم، ترى إسلام آباد أنه متوازن ولا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة، لكن الولايات المتحدة ودول أوروبية دعت إلى التصويت ضد مشروع القرار بدعوى تعريضه حرية التعبير للخطر.

ويتضمن مشروع القرار إدانة «لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن»، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء، وفق وكالة «فرانس برنس برس».

وجاء مشروع القرار الباكستاني بعدما أحرق سلوان موميكا وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 يونيو صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.

وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي جرى خلاله حرق صفحات من المصحف لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في «تحريض ضد مجموعة عرقية» لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد. وأثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.

خلاف حول مشروع القرار الباكستاني
ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص «متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة». لكن عددا من الدول الغربية أعربت عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.

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ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع القرار. وقال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن «مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة»، وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لا يملك خيارا آخر سوى طلب التصويت على القرار».

مع ذلك لم يجر تصويت أمس الثلاثاء ولن يجرى قبل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الأربعاء بسبب عدم توفر مترجمين.

السفير الفرنسي: حقوق الإنسان تحمي الأشخاص وليس الأديان
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور: «نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير». أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي «الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها».

واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال: «نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (...) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية».

«خطاب الكراهية يتزايد في كل مكان»
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن «خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان»، داعيا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.

وأضاف أن «الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل». ووصفها بأنها «مسيئة»، وتابع أن «فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء»، لكن القانون الدولي يقضي «بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية».

لكنه رأى أن «أي قيد محلي على الحقّ السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يجرى وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد - بدلا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد».

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