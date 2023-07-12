أوكرانيا تعلن إسقاط 11 مسيرة روسية ليلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، إسقاط 11 مسيرة روسية أطلقت ليلا في الليلة الثانية من الهجمات على العاصمة كييف، بينما يتحضر قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فيلينوس.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «15 طائرة مسيرة هجومية شاركت في الغارة. جرى تدمير 11 منها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، أعلنت أوكرانيا تشكيل تحالف يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات «إف-16» التي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على «تويتر» أن «تحالفا لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات إف-16 تشكل! اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة». ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، حسب «فرانس برس».

مساعدة عسكرية ألمانية لأوكرانيا بـ700 مليون يورو

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز «باتريوت».

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» المنعقدة في فيلنيوس، إن «الحكومة الألمانية اتخذت قرارا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو».

وتشمل الحزمة، حسب الوزير الألماني، «مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت»، وبذلك سترتفع المساعدات الألمانية لأوكرانيا منذ بداية الصراع إلى 17 مليار يورو، وفق بيستوريوس.

فرنسا تسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الإثنين، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم «الهجوم المضاد» للقوات الأوكرانية.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف «ناتو» في فيلنيوس: «قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق».