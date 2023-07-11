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بلينكن يجري محادثات في الكونغرس بشأن بيع «إف-16» لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 08:40 مساء
بلينكن يجري محادثات في الكونغرس بشأن بيع «إف-16» لتركيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثات في الكونغرس، بما في ذلك مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، بشأن بيع طائرات «إف-16» لتركيا.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أفاد في مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، بأن الرئيس جو بايدن يؤيد خطة تسليم طائرات «إف-16» إلى تركيا، بحسب وكالة «رويترز».

نقل بروتوكول انضمام السويد للناتو
ورحب الرئيس الأميركي بالتزام نظيره التركي طيب رجب إردوغان، بنقل بروتوكول انضمام السويد للناتو إلى البرلمان للتصديق عليه بسرعة.

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