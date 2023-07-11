غوتيريس يعرب عن «خيبة أمله» لعدم تمديد آلية إدخال المساعدات لسورية عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء، عن «خيبة أمله» لفشل مجلس الأمن الدولي في تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

وقال الناطق باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان إنّ «الأمين العام يدعو كلّ أعضاء المجلس إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار تقديم» المساعدة عبر الحدود «لأطول فترة ممكنة» إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية، وفق وكالة «فرانس برس».

- «فيتو روسي» على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود

وفي وقت سابق من اليوم، استخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي، لمنع صدور قرار يمدد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة دمشق.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرت روسيا على تمديدها لستة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضد حل وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر، بحسب «فرانس برس».