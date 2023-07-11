أوكرنيا تعلن عن تحالف من 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات «إف-16»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء تشكيل تحالف يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات «إف-16» التي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر أن «تحالفًا لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات إف-16 تشكّل! اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة». ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز «باتريوت».

مركبات ودبابات ليوبارد وأنظمة باتريوت بقيمة 700 مليون يورو

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في فيلنيوس، إن «الحكومة الألمانية اتخذت قرارا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، وتشمل مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت، وبذلك سترتفع (المساعدات الألمانية لأوكرانيا منذ بداية الصراع) إلى 17 مليار يورو». من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن «برلين تعد حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو».

- «فرانس برس»: مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا بـ700 مليون يورو

- ماكرون: فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق أمس الإثنين، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم «الهجوم المضاد» للقوات الأوكرانية.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف «ناتو» في فيلنيوس: «قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق».