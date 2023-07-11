روسيا تعلن تقدم قواتها في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده تقدمت مسافة 1.5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقال شويغو للتلفزيون، إنه بعد صد هجوم أوكراني «أطلقت الوحدات الروسية هجومًا مضادًّا وتقدّمت مسافة 1.5 كلم على امتداد كليومترين من خط الجبهة» قرب ليمان، المدينة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في أكتوبر 2022، بحسب وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تعلن «تحرير» 14 كيلومترا مربعا من سيطرة القوات الروسية الأسبوع الماضي

أعلن الناطق باسم الجيش الأوكراني أندري كوفاليوف، استعادة قوات بلاده 14 كيلومترا مربعا في شرق البلاد الأسبوع الماضي من القوات الروسية في إطار الهجوم المضاد.

وقال كوفاليوف للتلفزيون الأوكراني، «جرى تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي»، مشيرًا أيضا إلى «تحرير» 4 كيلومترات مربعة في منطقة باخموت في الشرق، بحسب وكالة «فرانس برس».