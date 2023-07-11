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حلف شمال الأطلسي يخصص 2% من إجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 05:47 مساء
حلف شمال الأطلسي يخصص 2% من إجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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اتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على أن هدفها المتمثل بإنفاق 2% من إجمالي ناتجها الداخلي على نفقات الدفاع سيصبح حدًّا أدنى، كما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الثلاثاء.

وقال ستولتنبرغ في نهاية اليوم الأول من قمة حلف الأطلسي في فيلنيوس إن «11 من الدول الحليفة بلغت أو تتجاوز حد الـ2%»، مضيفًا «نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير السنة المقبلة. اليوم تعهّد الحلفاء بالتزام دائم بتخصيص 2% على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي سنويًا للدفاع»، بحسب «فرانس برس».

واجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو» الثلاثاء في قمة حاسمة في ليتوانيا، على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

 رسالة «واضحة» و«إيجابية» إلى أوكرانيا
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إن قادة الدول الأعضاء في الناتو المجتمعين في فيلنيوس سيوجّهون رسالة «واضحة» و«إيجابية» إلى أوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف. وأوضح «سنوجّه رسالة واضحة، رسالة إيجابية حول المسار الذي سنمضي فيه

-  ستولتنبرغ: «ناتو» سيوجه رسالة واضحة وإيجابية لأوكرانيا
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ونشرت ألمانيا أنظمة صواريخ باتريوت وفرنسا طائرات مقاتلة لحراسة الأجواء فيما يجتمع قادة الدول الأعضاء في الناتو في ليتوانيا، على أبواب روسيا.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بتردد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المجتمعة في قمة في فيلنيوس والتي تواجه صعوبة في التوصل إلى صيغة حول مستقبل انضمام كييف الى الحلف وترفض تحديد جدول زمني.

القمة تستمر يومين
وكتب زيلينسكي الذي سيشارك في القمة التي تستمر يومين، على تويتر «يبدو أن ليس هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة الى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضوا في الحلف». وشدد على أن «التردد هو ضعف»، معتبرا أن «عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا الى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي».

وحذّر من أن ذلك «يعني أن ثمة نافذة ما زالت مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا»، ما سيشجع موسكو على «مواصلة إرهابها» بحق كييف.

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