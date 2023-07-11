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أرمينيا تطالب ببذل «جهود دولية» بعد إغلاق طريق حيوية في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 04:31 مساء
أرمينيا تطالب ببذل «جهود دولية» بعد إغلاق طريق حيوية في قره باغ
معبر لاتشين. (أ ف ب)
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طالبت أرمينيا الثلاثاء ببذل «جهود دولية» لإعادة فتح ممر لاتشين، الطريق البري الوحيد الذي بربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وذلك بعدما علقت أذربيجان في وقت سابق حركة النقل عبره.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية آنا باداليان «ينبغي القيام بمزيد من العمل والجهود الدولية لرفع» الحصار عن ناغورني قره باغ والحؤول دون حصول «تطهير إثني» في هذا الإقليم الذي يقطنه أرمن. وتتهم يريفان منذ أشهر باكو بمنع الدخول إلى المنطقة الانفصالية، وفق «فرانس برس».

وأغلقت باكو بشكل موقت الثلاثاء نقطة التفتيش العائدة لها على الطريق البري الوحيد الرابط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، وفق ما أفاد حرس الحدود الأذربيجانيون.

الصليب الأحمر ينفى الاتهامات
من جهته، نفى الصليب الأحمر تلك الاتهامات وقال «لم يعثر على أي مواد غير مصرح بها في أي مركبة تابعة للصليب الأحمر... لكننا نأسف لأنه دون علمنا، حاول أربعة سائقين مستأجرين نقل بعض البضائع التجارية في سياراتهم الخاصة التي كانت تحمل شعار اللجنة الدولية موقتا».

وهذا الإقليم المأهول بالأرمن هو في صلب نزاع إقليمي منذ عقود بين الخصمين اللدودين في القوقاز اللذين خاضا حربين للسيطرة عليه. وتأتي عملية الإغلاق هذه قبل محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي في يوليو بين زعماء الدول السوفياتية السابقة، وفيما تنشغل واشنطن وبروكسل وموسكو بقمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا.

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وأوضح حرس الحدود الأذربيجانيون الثلاثاء «علّق العبور موقتا عبر ممر لاتشين»، مؤكدين اتخاذ هذا الإجراء بسبب استخدام الصليب الأحمر الأرميني آلياته الطبية «للتهريب» عبر هذا الممر. وأكد حرس الحدود فتح تحقيق جنائي وإغلاق الممر حتى انتهاء «إجراءات التحقيق اللازمة».

وفي أبريل، أعلنت أذربيجان أنها أقامت حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي، لأسباب «أمنية». وفي نهاية يونيو، علّق الصليب الأحمر الأرميني الإمدادات الإنسانية من الأدوية والمواد الطبية الأخرى إلى المستشفيات في قره باغ وكذلك نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

استئناف حركة المرور عبر ممر لاتشين
وقال حرس الحدود الأذربيجانيون بعد أيام إن حركة المرور عبر ممر لاتشين استُؤنفت بإشراف قوة حفظ سلام روسية. وتأتي التطورات الأخيرة عقب حصار استمر أشهرا فرضه ناشطون بيئيون أذربيجانيون وقالت يريفان إنه تسبب في أزمة إنسانية ونقص في الغذاء والوقود. لكن أذربيجان قالت يومها إن النقل المدني يمكن أن يتم بدون عوائق عبر ممر لاتشين.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الشهر الماضي إن «الوضع الإنساني في قره باغ تدهور بشكل كبير». وأشار إلى أن «الإمدادات الغذائية لقره باغ توقفت عمليا ولا يُسمح بنقل المرضى إلى المستشفيات في أرمينيا لتلقي العلاج الطبي». وأضاف أن«سلوك باكو يثبت أن أذربيجان تنتهج سياسة تطهير إتني في قره باغ».

وفي فبراير، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أذربيجان بضمان حرية الحركة على الطريق. بدورها، قالت منظمة العفو الدولية وقتها إن حصار ممر لاتشين «يعرّض حياة الآلاف من سكان قره باغ للخطر».

تنازع السيطرة على ناغورني قره باغ
وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينيات القرن الفائت، ما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية. 

وانتهت ستة أسابيع من القتال في خريف 2020 باتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية شهد تنازل أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي التي بقيت تسيطر عليها لعقود. وبموجب الاتفاق، تنتشر في ممر لاتشين الذي يبلغ عرضه خمسة كيلومترات، قوات حفظ سلام روسية لضمان حركة مرور حرة بين أرمينيا وقره باغ.

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