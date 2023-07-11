زيلينسكي: تردد «ناتو» حيال أوكرانيا يشجع الإرهاب الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي توجه لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، الثلاثاء، بـ«تردد وضعف» الحلف على صعيد انضمام كييف إليه، معتبرا أن هذا الأمر يشجع «الإرهاب الروسي».

وقال زيلينسكي على «تويتر»: «يبدو أن ليست هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي، ولا لجعلها عضوا في الحلف»، مضيفا أنه «من العبث» ألا تحصل بلاده على جدول زمني للانضمام، ومؤكدا أن هذا يشجع موسكو «على مواصلة إرهابها في أوكرانيا». واعتبر أن «التردد هو ضعف»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة اليوم الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق على رفع الحظر التركي عن انضمام السويد للتحالف العسكري الغربي.

محاور قمة «ناتو» في فيلنيوس

ستهيمن على القمة في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط شاملة لـ«ناتو» منذ نهاية الحرب الباردة، للدفاع ضد أي هجوم من موسكو، حسب وكالة «رويترز».

وقال دبلوماسيون للوكالة إن الخلافات تضيق بشأن مسعى أوكرانيا لعضوية «ناتو»، فبينما يتفق الأعضاء على عدم قدرة كييف على الانضمام خلال الحرب، اختلفوا حول السرعة التي يمكن أن تحدث بها هذه الخطوة بعد ذلك، وتحت أي ظروف.

ويضغط الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي جرت دعوته لحضور اجتماع فيلنيوس، على «ناتو»، لمنح بلاده مسارا واضحا للانضمام فور انتهاء الحرب. وقال زيلينسكي: «ما زلنا نعمل على الصياغة. لكننا نفهم بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في التحالف».

وأضاف: «أوكرانيا تعمل على جعل خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة بقدر الإمكان». وأيد أعضاء «ناتو» في أوروبا الشرقية موقف كييف، قائلين إن وجودها تحت مظلة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي هو أفضل طريقة لردع روسيا عن الهجوم مرة أخرى.