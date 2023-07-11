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الكرملين «يتابع عن كثب» قمة «ناتو» في فيلنيوس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 01:03 مساء
الكرملين «يتابع عن كثب» قمة «ناتو» في فيلنيوس
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الكرملين، الثلاثاء، أنه «يتابع عن كثب» قمة حلف شمال الأطلسي في فيلينوس، منددا بـ«طابع قوي مناهض لروسيا» لهذا الاجتماع، الذي يتوقع أن يقدم ضمانات إلى أوكرانيا بشأن طموحاتها الأطلسية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «من دون لبس، إنها قمة للحلف ذات طابع مناهض لروسيا جرى التعبير عنه بقوة. ينظر إلى روسيا بوصفها عدوا، خصما، والمناقشات تحصل من هذا المنظار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة اليوم الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق على رفع الحظر التركي عن انضمام السويد للتحالف العسكري الغربي

الكرملين يرد على تسليم فرنسا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
في وقت سابق، قال الكرملين إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يشكّل «خطأ» سيُجبر موسكو على اتخاذ «إجراءات مضادة» في النزاع بأوكرانيا.

جاء ذلك بعد إعلان ماكرون، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز «سكالب».

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس: «قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق»، مضيفا: «أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا بـ700 مليون يورو
إلى ذلك، نقلت «فرانس برس» عن مصادر حكومية ألمانية، لم تسمها، الثلاثاء، قولها إن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

ألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت في 13 مايو الماضي، عشية زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم كييف شحنات أسلحة بـ2.7 مليار يورو، وفق الوكالة الفرنسية.

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