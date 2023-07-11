الكرملين يرد على تسليم فرنسا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، الثلاثاء، إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يشكّل «خطأ» سيُجبر موسكو على اتخاذ «إجراءات مضادة» في النزاع بأوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى صحفيين: «من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ، وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني، لأنه سيُجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ماكرون: فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

في وقت سابق، أعلن ماكرون، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز «سكالب».

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس: «قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق»، مضيفا: «أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة اليوم الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق على رفع الحظر التركي عن انضمام السويد للتحالف العسكري الغربي.

مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا بـ700 مليون يورو

إلى ذلك، نقلت «فرانس برس» عن مصادر حكومية ألمانية، لم تسمها، الثلاثاء، قولها إن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

ألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت في 13 مايو الماضي، عشية زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم كييف شحنات أسلحة بـ2.7 مليار يورو، وفق الوكالة الفرنسية.