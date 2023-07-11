ماكرون: فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز «سكالب».

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس: «قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق»، مضيفا: «أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة اليوم الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق على رفع الحظر التركي عن انضمام السويد للتحالف العسكري الغربي.

ستولتنبرغ: «ناتو» سيوجه رسالة واضحة وإيجابية لأوكرانيا

في وقت سابق، قال الأمين العام لـ«ناتو»، ينس ستولتنبرغ، إن قادة الدول الأعضاء في الحلف المجتمعين في فيلنيوس سيوجهون رسالة «واضحة وإيجابية» إلى أوكرانيا حول انضمامها إليه.

وأوضح المسؤول النرويجي في اليوم الأول من قمة زعماء الدول الـ31 في هذا التحالف العسكري: «سنوجه رسالة واضحة. رسالة إيجابية حول المسار الذي سنمضي فيه. سيُنشر نص البيان للجمهور في الساعات المقبلة»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

محاور قمة «ناتو» في فيلنيوس

ستهيمن على القمة في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط شاملة لـ«ناتو» منذ نهاية الحرب الباردة، للدفاع ضد أي هجوم من موسكو، حسب وكالة «رويترز».

وقال دبلوماسيون للوكالة إن الخلافات تضيق بشأن مسعى أوكرانيا لعضوية «ناتو»، فبينما يتفق الأعضاء على عدم قدرة كييف على الانضمام خلال الحرب، اختلفوا حول السرعة التي يمكن أن تحدث بها هذه الخطوة بعد ذلك، وتحت أي ظروف.

ويضغط الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي جرت دعوته لحضور اجتماع فيلنيوس، على «ناتو»، لمنح بلاده مسارا واضحا للانضمام فور انتهاء الحرب. وقال زيلينسكي: «ما زلنا نعمل على الصياغة. لكننا نفهم بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في التحالف».

وأضاف: «أوكرانيا تعمل على جعل خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة بقدر الإمكان». وأيد أعضاء «ناتو» في أوروبا الشرقية موقف كييف، قائلين إن وجودها تحت مظلة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي هو أفضل طريقة لردع روسيا عن الهجوم مرة أخرى.