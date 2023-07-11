  • Alwasat News
Atwasat

أذربيجان تعلق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 10:02 صباحا
أذربيجان تعلق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ
قوات حدود تابعة لجيش أذربيجان. (الإنترنت)
alwasat radio

أغلقت باكو بشكل موقت، الثلاثاء، نقطة التفتيش العائدة لها على الطريق البري الوحيد الرابط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، وفق ما أفاد حرس الحدود الأذربيجاني.

وأوضح في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أنه جرى «تعليق العبور موقتا عبر ممر لاتشين» في انتظار انتهاء تحقيق حول استخدام الصليب الأحمر الأرميني آلياته الطبية فى «التهريب».

دخلت أرمينيا وأذربيجان فى نزاع حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينات، مما أدى إلى حربين شهدت آخرهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية، وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
انطلقت في مايو الماضي مفاوضات جديدة في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان المنخرطتين في نزاع حول منطقة ناغورني قره باغ.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن التقى، بشكل منفصل، نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان، والأذربيجاني جيحون بيرموف. وقال موقع «يورونيوز» إن المحادثات تُجرى بعيدا من الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن، ويُفترض أن تستمر للخميس.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية»، رافضًا إعطاء مزيد التفاصيل. وتابع ميلر: «نعتقد أن السلام في متناول اليد، وأن الحوار المباشر هو المفتاح لحل المسائل العالقة، والتوصل إلى سلام مستدام، وجدير بأن يحترمه الطرفان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستولتنبرغ: إردوغان وافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
ستولتنبرغ: إردوغان وافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
بايدن يرحب بالضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو
بايدن يرحب بالضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
بعد حسم ملف السويد.. «ناتو» يسعى إلى تجاوز الانقسامات بشأن عضوية أوكرانيا
بعد حسم ملف السويد.. «ناتو» يسعى إلى تجاوز الانقسامات بشأن عضوية ...
البيت الأبيض: «ناتو» سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن لا جدول زمنيا
البيت الأبيض: «ناتو» سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن لا جدول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
الكرملين: بوتين يتوجّه بكلمة إلى الأمة قريبا
الكرملين: بوتين يتوجّه بكلمة إلى الأمة قريبا...
المزيد
أذربيجان تعلق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ
أذربيجان تعلق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ...
أوكرانيا: مسيّرات روسية تستهدف ميناء أوديسا المستخدم في تصدير الحبوب
أوكرانيا: مسيّرات روسية تستهدف ميناء أوديسا المستخدم في ......
المجر: المصادقة على انضمام السويد لـ«ناتو» لم تعد سوى مسألة تقنية
المجر: المصادقة على انضمام السويد لـ«ناتو» لم تعد سوى مسألة ......
البيت الأبيض: «ناتو» سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن لا جدول زمنيا
البيت الأبيض: «ناتو» سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن لا ......
بعد حسم ملف السويد.. «ناتو» يسعى إلى تجاوز الانقسامات بشأن عضوية أوكرانيا
بعد حسم ملف السويد.. «ناتو» يسعى إلى تجاوز الانقسامات بشأن ......
المزيد