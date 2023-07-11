أذربيجان تعلق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت باكو بشكل موقت، الثلاثاء، نقطة التفتيش العائدة لها على الطريق البري الوحيد الرابط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، وفق ما أفاد حرس الحدود الأذربيجاني.

وأوضح في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أنه جرى «تعليق العبور موقتا عبر ممر لاتشين» في انتظار انتهاء تحقيق حول استخدام الصليب الأحمر الأرميني آلياته الطبية فى «التهريب».

دخلت أرمينيا وأذربيجان فى نزاع حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينات، مما أدى إلى حربين شهدت آخرهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية، وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن

انطلقت في مايو الماضي مفاوضات جديدة في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان المنخرطتين في نزاع حول منطقة ناغورني قره باغ.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن التقى، بشكل منفصل، نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان، والأذربيجاني جيحون بيرموف. وقال موقع «يورونيوز» إن المحادثات تُجرى بعيدا من الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن، ويُفترض أن تستمر للخميس.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية»، رافضًا إعطاء مزيد التفاصيل. وتابع ميلر: «نعتقد أن السلام في متناول اليد، وأن الحوار المباشر هو المفتاح لحل المسائل العالقة، والتوصل إلى سلام مستدام، وجدير بأن يحترمه الطرفان».