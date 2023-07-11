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أوكرانيا: مسيّرات روسية تستهدف ميناء أوديسا المستخدم في تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 09:51 صباحا
أوكرانيا: مسيّرات روسية تستهدف ميناء أوديسا المستخدم في تصدير الحبوب
لحظة إصابة ميناء أوديسا بصواريخ روسية، 23 يوليو 2022، (الإنترنت)
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أعلن مسؤول محلي أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الإثنين/الثلاثاء ميناء مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وهو واحد من ثلاثة منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب التي تنتهي مدتها بعد أيام.

وقال حاكم المنطقة أوليغ كيبر، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتحقق خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانى أوديسا»، وذلك في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني إسقاط 26 مسيّرة روسية حاولت مهاجمة أهداف على أراضيه خلال الليل.

سبق أن زعمت السلطات الأوكرانية في أبريل الماضي أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت ميناء مدينة أوديسا الإستراتيجي الواقع غرب أوكرانيا، مشيرة إلى وقوع «أضرار». وأورد بيان صادر عن السلطات المحلية في المدينة، نقلته «فرانس برس» آنذاك، أن «العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيّرة هجومية»، مضيفا أن «هناك أضرارا»، دون تقديم مزيد التفاصيل.

روسيا: ما من سبب يدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
قبل أسبوع، اعتبرت روسيا أن ما من سبب يدعو إلى تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، منتقدة ما تعتبره عقبات أمام صادراتها الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن ما من سبب لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تنتهي مدتها في 17 يوليو».

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أُغلقت الموانى الأوكرانية على البحر الأسود بسبب انتشار السفن الحربية والألغام، إلى أن سمح الاتفاق الذي وُقع في يوليو 2022 بمرور صادرات الحبوب. قبل بدء الغزو، كانت أوكرانيا من أبرز الدول المُنتجة للحبوب. وساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود في تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها النزاع.

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