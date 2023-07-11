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المجر: المصادقة على انضمام السويد لـ«ناتو» لم تعد سوى مسألة تقنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 09:43 صباحا
المجر: المصادقة على انضمام السويد لـ«ناتو» لم تعد سوى مسألة تقنية
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو. (الإنترنت)
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أعطت المجر التي لم تصادق بعد على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، إشارة إيجابية لذلك، الثلاثاء، غداة موافقة تركيا على عضوية الدولة الإسكندنافية في الحلف.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو: «موقفنا واضح: الحكومة تدعم انضمام ستوكهولم للحلف الأطلسي(...) استكمال عملية المصادقة لم يعد الآن سوى مسألة تقنية»، وذلك في تصريحات له على «فيسبوك» قبيل توجهه لحضور قمة «ناتو» في فيلنيوس. والمجر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد، وفق وكالة «فرانس برس».

تركيا توافق.. والسويد ترحب
والإثنين، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أن رئيس تركيا رجب طيب إردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: «يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة» عليه، مضيفا «إنه يوم تاريخي»، وفق الوكالة الفرنسية.

بدوره، رحب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بموافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، واصفا موقف أنقرة المستجد بأنه «يوم جيد للسويد» و«خطوة كبيرة جدا».

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي: «نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيد للسويد»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، حسب «فرانس برس».

بايدن يرحب بموقف تركيا
كما رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصل الإثنين إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على انضمام السويد إلى «ناتو» الذي كان يعطله منذ أكثر من سنة.

وقال بايدن في بيان نقلته «فرانس برس»: «أنا مستعد للعمل مع الرئيس إردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية» مشيرا إلى أنه يتطلع إلى انضمام السويد لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف.

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