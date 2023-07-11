البيت الأبيض: «ناتو» سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن لا جدول زمنيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيعرض مسارا يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا الى صفوفه، لكن دون تحديد «جدول زمني» لذلك.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد «مسار إصلاح لأوكرانيا»، لكن «لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح المسؤول الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية غدا الأربعاء.