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بعد حسم ملف السويد.. «ناتو» يسعى إلى تجاوز الانقسامات بشأن عضوية أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 07:24 صباحا
بعد حسم ملف السويد.. «ناتو» يسعى إلى تجاوز الانقسامات بشأن عضوية أوكرانيا
اجتماع وزراء دفاع «ناتو» في بروكسل لمناقشة تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، 14 فبراير 2023، (ا ف ب)
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يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي «ناتو» في قمة اليوم الثلاثاء؛ سعيا لتجاوز الانقسامات بشأن طلب عضوية أوكرانيا بعد اتفاق لرفع الحظر التركي عن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

وستهيمن على القمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط شاملة لـ«ناتو» منذ نهاية الحرب الباردة للدفاع ضد أي هجوم من موسكو، حسب وكالة «رويترز».

وقال دبلوماسيون للوكالة إن الخلافات تضيق بشأن مسعى أوكرانيا لعضوية الناتو، بينما يتفق أعضاء الناتو على عدم قدرة كييف على الانضمام خلال الحرب، اختلفوا حول السرعة التي يمكن أن يحدث بها ذلك بعد ذلك وتحت أي ظروف.

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زيلينسكي يطلب «إشارة واضحة» بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا إلى حضور اجتماع فيلنيوس، يضغط على الناتو لمنح بلاده مسارًا واضحًا للانضمام فور انتهاء الحرب، وقال زيلينسكي «ما زلنا نعمل على الصياغة.. لكننا نفهم بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في التحالف».

وأضاف أن أوكرانيا «تعمل على جعل خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة بقدر الإمكان»، وأيد أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية موقف كييف، قائلين إن وجودها تحت مظلة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي هو أفضل طريقة لردع روسيا عن الهجوم مرة أخرى.

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