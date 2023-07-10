أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بموافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، واصفًا موقف أنقرة المستجد بأنه «يوم جيد للسويد» و«خطوة كبيرة جدا».

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي: «نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيّد للسويد»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ستولتنبرغ: إردوغان وافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

- بايدن يرحب بالضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو

تركيا توافق على طلب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن رئيس تركيا رجب طيب إردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ «يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة» عليه، مضيفا «إنه يوم تاريخي».

بايدن يرحب بموقف تركيا

بعدها، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصل الاثنين إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على انضمام السويد إلى الناتو الذي كان يعطله منذ أكثر من سنة.

وقال بايدن في بيان: «أنا مستعد للعمل مع الرئيس إردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية» مشيرا إلى أنه يتطلع إلى انضمام السويد لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف.