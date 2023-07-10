بايدن يرحب بالضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصل الاثنين إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على انضمام السويد إلى الناتو الذي كان يعطله منذ أكثر من سنة.

وقال بايدن في بيان: «أنا مستعد للعمل مع الرئيس إردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية» مشيرا إلى أنه يتطلع إلى انضمام السويد لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ستولتنبرغ: إردوغان وافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن رئيس تركيا رجب طيب إردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ «يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة» عليه، مضيفا «إنه يوم تاريخي».