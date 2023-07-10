خفر السواحل الإسباني ينقذ 86 مهاجرا من على متن مركب قرب جزر الكناري

القاهرة - بوابة الوسط

أُنقذ 86 مهاجرًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب جرى رصده في وقت سابق من النهار قبالة أرخبيل الكناري، وفق ما أفادت ناطقة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني.

وقدرت طائرة أرسلها جهاز الإنقاذ البحري عدد الأشخاص الذين يقلّهم المركب بـ«نحو مئتين»، في وقت سابق، إلا أن الجهاز عاد وأعلن لاحقا أنه أخطأ التقدير، بحسب «فرانس برس».

كما ذكر المسعفون الإسبان أنّهم أبلغوا السفن التجارية في المنطقة بالحادثة. وبحسب منظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية، التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو.

مراكب خشبية قادرة على المقاومة»

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو، في رسالة صوتية: «أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدّة».

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وفُقد، بحسب المنظمة ، زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالي 120 شخصا. وأضافت: «لم يفت الأوان بعد لإنقاذ أرواحهم إنهم في البحر منذ أيام عدّة لكنّها مراكب خشبية قادرة على المقاومة».