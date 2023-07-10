إنقاذ 300 مهاجر بينهم 84 قاصراً قرب السواحل الإيطالية (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت سفينة «أوبن أرمز» ست مهام إنقاذ وسط البحر المتوسط، أغاثت خلالها نحو 300 مهاجر، حيث وصلت سفينة المنظمة إلى ميناء برينديزي في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم الأحد، ومن بين الذين جرى إنقاذهم 84 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

ويُعتقد أن المهاجرين قدموا من إريتريا ومصر وإثيوبيا وبنين وساحل العاج والكاميرون، وأنقذت المنظمة هؤلاء المهاجرين خلال تنفيذها ست مهام وسط البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب «يورو نيوز».

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ويبحر المهاجرون من سواحل شمال أفريقيا، لا سيما تونس وليبيا، على متن قوارب متهالكة ومكتظة لا تصمد خلال رحلة عبور البحر المتوسط.