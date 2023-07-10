الجيش الأوكراني يعلن تحرير مرتفعات رئيسية حول باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني الإثنين تحرير مرتفعات رئيسية حول مدينة باخموت في شرق البلاد، في ظلّ استمرار الهجوم الأوكراني المضاد.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، على تلغرام، «خلال عملية التقدّم، سيطرت قواتنا على مرتفعات رئيسية حول باخموت»، مشيرة إلى أنّ هذا التقدّم يسمح للقوات الأوكرانية بالسيطرة على «مداخل ومخارج وتحركات العدو في المدينة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تعلن «تحرير» 14 كيلومترا مربعا من سيطرة القوات الروسية الأسبوع الماضي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم الجيش الأوكراني أندري كوفاليوف، استعادة قوات بلاده 14 كيلومترا مربعا في شرق البلاد الأسبوع الماضي من القوات الروسية في إطار الهجوم المضاد.

وقال كوفاليوف للتلفزيون الأوكراني، «تم تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي»، مشيرا أيضا إلى «تحرير» 4 كيلومترات مربعة في منطقة باخموت في الشرق، بحسب وكالة «فرانس برس».