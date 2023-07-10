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غدا.. رئيسي يجري أول زيارة لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 02:09 مساء
غدا.. رئيسي يجري أول زيارة لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11 عاما
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في طهران، 28 مايو 2023. (الرئاسة الإيرانية)
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يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء، جولة أفريقية تشمل ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى القارة منذ 11 عاماً.

وتندرج هذه الزيارة في إطار حملة العلاقات الدبلوماسية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية مؤخراً على الساحة الدولية بحثاً عن حلفاء جدد، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذه الجولة التي تستمرّ ثلاثة أيام هي الأولى لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11 عاماً، إذ سيلتقي رئيسي، خلالها وعلى رأس وفد يضمّ رجال أعمال، نظراءه الكيني وليام روتو والأوغندي يوري موسيفيني والزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

«نقطة انطلاق جديدة»
ولم تعلن الرئاسة الإيرانية عن الجدول المفصّل للزيارة، فيما قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إنّ هذه الزيارة تمثّل «نقطة انطلاق جديدة» مع الدول الإفريقية «المهتمّة بشكل جدّي بتطوير علاقتها مع إيران»، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ويرتكز هذا التقارب أيضاً على «الرؤى السياسية المشتركة» بين إيران والدول الإفريقية الثلاث التي سيزورها رئيسي، وفقاً للمصدر نفسه.

وكان رئيسي استقبل السبت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مؤكّدًا رغبة طهران بتطوير العلاقات مع بلاده.

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ومنذ بداية العام انخرطت طهران في عملية تطبيع لعلاقاتها مع دول عربية عديدة في مقدّمها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سبع سنوات من التوترات بين البلدين.

في المقابل، عزّزت طهران علاقاتها مع بكين وموسكو في إطار استراتيجية تقوم على «الاتجاه شرقاً»، في ظلّ علاقات متوتّرة مع الغرب، بالرغم من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، خاصةً بشأن الملف النووي.

وبعد زيارته إندونيسيا، زار رئيسي في يونيو الماضي، ثلاث دول «صديقة» في أميركا اللاتينية هي فنزويلا ونيكارغوا وكوبا، حيث ندّد بـ«القوى الإمبريالية» وفي طليعتها الولايات المتحدة.

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