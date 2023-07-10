نتائج أولية.. إعادة انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت مريزيوييف لولاية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت مريزيوييف لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز بآسيا الوسطى حتى 2030، حسبما أظهرت نتائج أولية الإثنين.

وحصل ميزيوييف، الذي خاض ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير، السباق ضده، على 87% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات، على ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وكان ميرزيوييف (65 عاما) قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في هذه الدولة الأكبر في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

استفتاء دستوري يمهد الطريق للبقاء في السلطة

وتولى ميرزيوييف في السابق رئاسة الوزراء في حكومة سلفه المتشدد إسلام كريموف، قبل فوزه بولاية رئاسية أولى في 2016 وإعادة انتخابه في 2021.

ومهد استفتاء دستوري في وقت سابق هذا العام الطريق أمام ميرزيوييف لولايتين رئاسيتين أخريين ومدد فترة الولاية من خمسة إلى سبعة أعوام، ما يعني بقاؤه في السلطة حتى 2030 وبالتالي يمكن أن يشغل المنصب حتى 2037.