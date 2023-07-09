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وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 11:16 مساء
وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة
طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن حطّت في مطار ستانستد في شمال لندن، الأحد 9 يوليو 2023 (الإنترنت)
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، إلى لندن حيث من المقرر أن يلتقي الإثنين الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس.

وحطّت طائرة الرئيس الأميركي في مطار ستانستد في شمال لندن في زيارة مقتضبة لأقرب حليف لبلاده في أوروبا، وفق مراسل وكالة «فرانس برس».

ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي. ومن المنتظر أن تحصل كييف خلال قمة الحلف المقررة في فيلنيوس في 11 و12 يوليو الجاري، على «ضمانات أمنية» من الغربيين، دون الالتزام بجدول زمني يتصل بالانضمام.

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