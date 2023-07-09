الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ينهي تعليق عضوية مالي

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي الذي اتخذه مطلع 2022 على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه آنذاك المجلس العسكري الحاكم للعودة إلى الحكم المدني.

جاء قرار الاتحاد خلال جلسة استثنائية عُقِدت في غينيا بيساو السبت، وقال إنه «فيما يتعلق بمالي، قرر المؤتمر رفع قرار تعليق مشاركتها في هيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المعلن في 9 يناير 2022»، من دون الخوض في التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

وفرض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في يناير 2022 مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على مالي بعد أن كشفت حكومتها العسكرية خطة لبقائها في الحكم خمس سنوات.

«إيكواس» ترفع العقوبات

رفعت «إيكواس» العقوبات في يوليو 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في مارس 2024. واستولى رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا على السلطة في أغسطس 2020، ثم قام بتشكيل حكومة موقتة يقودها مدنيون.

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لكن في مايو 2021، أطاح بهؤلاء القادة المدنيين في انقلاب ثانٍ، وأدى اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا. وأجرت مالي استفتاء على تغييرات دستورية، في خطوة رئيسية في خطة الجيش لإعادة الحكم للمدنيين.